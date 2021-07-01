شكرا لبحثكم عن خبر صور- الجمارك تضبط شحنة أجهزة عسكرية مموهه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضبط مكتب مصلحة الجمارك في منفذ شحن بمحافظة المهرة شحنة أجهزة عسكرية مموهه. وأكد مصدر مسؤول في المصلحة لعدن تايم: أنه تم ضبط أجهزة رؤية ليلية ونهارية عسكرية في منفذ شحن الدولي، والتي لو قدر الله مرت ستشكل خطرا كبيرا. وسبق أن ضبطت الجمارك شحنات من الطائرات المسيرة ووقود الصواريخ

كانت هذه تفاصيل خبر صور- الجمارك تضبط شحنة أجهزة عسكرية مموهه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.