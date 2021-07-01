أسعار الخضروات والفواكه في محافظ مأرب اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365 - مأرب

رصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكه واللحوم في محافظة مأرب الیوم، للكیلو الواحد، وفیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد:

- الطماطم = 200 ریال

- البطاطس = 350 ریالا

ـ البصل = 400 ریال

ـ الكوبش = 150 ریالا

البصل أخضر = 100 ریال للحزمة الواحدة

ـ الباذنجان = 700 ریال

- الموز = 400 ریال

- البرتقال = 500 ریال

البرتقال أبو سرة = 1000 ریال

البرتقال یوسفي = 800 ريال

الشمام = 250 ریالا

ـ الفرولة = 1500 ریال

ـ التوت = 1000 ریال

- التفاح الخارجي = 2000 ریال

ـ التفاح محلي = 700 ریال

- الكوسة = 450 ریال

- الخیار = 550 ریال

- لحوم الابل = 4000 ریال

- لحوم الأغنام = 5000 ریال

ـ لحوم الابقار = 5000 ریال