شكرا لبحثكم عن خبر باغنية تراثية عمرها 100 عام ...شاهد فنانة يهودية اول المشاركين في الاحتفال بالإغنية اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شاركت من أصول يمنية يين احتفالاتهم ب والذي من المقرر ان يكون يوم غد الخميس الأول من يوليو .

ونشر احدى الحسابات ليهودي يمني على فيسبوك مقطع فيديو للفنانة اليمنية الأصل الإسرائيلية الجنسية وهي تغني اغنية تراثية عمرها 100 عام بعنوان "ياعين لاتبكي ولاتنوحي" من التراث الصنعاني القديم .

وأثارت مشاركة الفنانة الإسرائيلية اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركوا مقطع الفيديو داعين كافة فناني اليمن الى المشاركة في يوم الاغنية اليمنية الأول من يوليو .

وكان ناشطون يمنيون قد اقروا تحديد الأول من يوليو يوما للاغنية اليمنية ردا على ممارسات الحوثيين بحق الفن والفنانين لتعتمد وزارة الثقافة والاعلام والسياحة ذلك اليوم يوما رسميا كل عام للاغنية اليمنية.