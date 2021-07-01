شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عدن ينشر توقعات أحوال الطقس المتوقع خلال ال24 ساعة القادمة في مختلف مناطق اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.

وتوقعت النشرة ان

تتوفر امكانية لتشكل قطع من السحب الركامية في فترتي الظهيرة والمساء وهطول أمطارمتفرقة قد يصاحبها الرعد احيانا في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المحافظات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية خاصة على (تعز واب وريمه والمحويت وغرب صنعاء وعمران وحجه ) , وتنشط الرياح نهارا تثير الاتربة .

وذكرت النشر ة أن المناطق الساحلية ستشهد طقس حار ورطب نهارا ، مع احتمال هطول امطارمتفرقه على السواحل الشرقية ،الرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا وتتراوح سرعتها ما بين 10 الى 25 عقدة مثيرة للاتربة والرمال.

وأشارت إلى أن لمناطق الصحراوية يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة ، الرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال تتدنى معها مدى الرؤية الافقية خاصة على الاجزاء الوسطى والغربية منها .

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئياً ، وتنشط الرياح لتصل اقصى سرعة لها إلى 40 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وـنبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين :-

* وخاصة الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وعلى السواحل الجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

* في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية او الذاهبين اليها من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة .

* في المناطق المتوقع هطول الأمطارعليها من التواجد في مجاري وممرات السيول.