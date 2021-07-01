شكرا لبحثكم عن خبر مدفعية الجيش وطيران التحالف يكبدان الحوثيين مزيدا من الخسائر في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنّت مدفعية الجيش الوطني، الأربعاء، قصفاً مرّكزاً استهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مارب، وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال موقع الجيش الرسمي "سبتمبر نت"، إن المدفعية قصفت تجمعات وعتاد للمليشيا الانقلابية في جبهة الكسارة، مما أدى إلى مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

وفي السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، الاربعاء، تعزيزات للمليشيا الحوثية، في جبهتي الكسارة والمشجح، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بغاراتها الجوية، تجمعات للمليشيا في جبهة النضود، شرق مدينة الحزم، في محافظة الجوف.

ومنذ أيام تشهد جبهات غرب محافظة مأرب معارك هي الأشرس والأعنف وامتدت إلى جبهات شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بين قوات الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.