شكرا لبحثكم عن خبر الصوفي.. شمال اليمن سيعود الى ثالوث الفقر والجهل والمرض بايدي الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد الصحفي نبيل الصوفي أن شمال اليمن سيعود الى ثالوث الفقر والجهل والمرض بأيدي الحوثي لخدمة ايران. وأضاف الصوفي في تغريدة على حسابه بتويتر: " لم يشفع لبيت هائل أن ايرادات تعز السنوية لصالح الحوثي 130مليار ريال ". وأوضح : تجار الشمال كلهم حتى اليوم يمولون الحوثي ويمدون عنفه بكل ما يحتاج على أمل أنه سيسقط كل شيء الا تجارتهم وسيفتقرهم واحد واحد. مختتما تغريدته: " وسيعود الشمال إلى ثالوث الفقر والجهل والمرض بأيدي الحوثي لخدمة ايران".

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