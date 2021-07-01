شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول اماراتي يخاطب الحوثي.. النهاية قريبة وستقتل كما قتل صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

هاجم القائد السابق في شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، اليوم الأربعاء، مجددا، جماعة الحوثي.

وقال ضاحي خلفان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إذا كنت حوثيا فإن حديثك الشتم وكلامك السب وأخلاقك القذف".

وكان ضاحي خلفان، كشف مؤخرا عن توقعاته بشأن نهاية جماعة الحوثي .

وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلا :أن "نهاية الحوثي ستكون كنهاية الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح... ما لا يسمع الكلام.. ينتظر.. نصحت المرحوم علي عبد الله صالح.. قلت له سيقتلك الحوثي.. لكنه لم يسمع.. الآن أقول سيقتل الحوثي".

وعندما سأله أحد متابعيه أن مقتل الحوثي سيكون على يد من، أجابه ضاحي خلفان: "العلم عند الله".