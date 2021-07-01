شكرا لبحثكم عن خبر بعد بنك التضامن.. مليشيا الحوثي تعتزم وضع يدها على اهم 4 بنوك في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي أن ميليشيات الحوثي تعتزم وضع يدها على أهم 4 بنوك في اليمن.

وقال الفودعي من خلال مقابلة له على قناة(الحدث اليمني) أن بنك التضامن الاسلامي ليس الاول لدى ميليشيات الحوثي.

وتابع بدأت الميليشيات بنهب المال العام ثم انتقلت إلى ما تسميهم المرتزقة او أموال المرتزقة التي في الخارج واصدرت طبع مصادرة جماعية من نفس وحدة جمع المعلومات المالية في صنعاء وهذا في غير اختصاصها".

وأضاف " ثم انتقلت إلى مصادرة أموال كبيرة من الخصوم بعد ثورة واحد والعشرين سبتمبر وسيطرت على مبالغ كبيرة جداً".

وأشار "إجراءات الحوثي ضد الشعب اليمني لن تتوقف على هذا الحد وهناك نية لجماعة الحوثي بالسيطرة على المزيد".

وبين أن جماعة الحوثي تعتزم السيطرة على أهم أربعه بنوك قائلاً: لا نريد التسمية بالاسم ولكنها تعتزم من خلال السيطرة الادارية وهيئ مسيطرة الأن على ثلاثة بنوك سيطرة ادارية تامه بحيث انه بعض مدراء التنفيذيين لا يحضر إلى البنك ولا يمارس عملة بشكل اعتيادي".

وأختتم "في العام الماضي مارست جماعة الحوثي عملية اختطاف واخفاء مدير عام بنك اليمن الدولي كل هذه الاجراءات ليست بقريبة على جماعة الحوثي فهيئ تستخدم الورقة الاقتصادية كورقة حرب نفسها كنفس حرب الجبهات وضغط في الداخل والخارج لكسب الموالين".