عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا: على الحوثيين وقف إطلاق النار بشكل عاجل

الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن على الحوثيين أن يقبلوا بوقف إطلاق النار "بشكل عاجل"، و"الدخول في محادثات سياسية".



وأضافت الخارجية الأمريكية، أن هجوم الحوثيين في مأرب "يعمق الأزمة الإنسانية في اليمن"، لافتة إلى أن التقارير الأخيرة حول مقتل أطفال في المدينة "يظهر حجم التهديد على المدنيين".

وكان المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرغ، قد قال الجمعة، إن موقف واشنطن تجاه الأزمة في اليمن "لم يتغير"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعترف بالحكومة الشرعية في اليمن باعتبارها "الحكومة الوحيدة" في البلاد، وأن الحوثيين هم "العقبة الأكبر أمام وقف إطلاق النار".

وأوضح أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، التزم بوقف إطلاق النار، فيما لم يقم الحوثيون بذلك.

وأضاف وربيرغ أن متمردي الحوثي المدعومين من إيران، يمثلون "العقبة الأكبر أمام وقف إطلاق النار في اليمن".

وأشار إلى استمرار الميليشيا في الهجوم على دول مجاورة، وحتى داخل اليمن في مناطق كمأرب.

وأردف أن الحوثيين يتحملون مسؤولية تمديد الصراع في البلاد.

وشدد على أن العنف "لم يؤد إلى أي نصر للمتمردين"، قائلا إن عليهم أن "يدركوا أنه ليس ثمة أي بديل للتسوية".