عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس الشورى: هجمات الحوثي تزعزع الأمن الدولي خدمة لإيران

الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365

دانت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني، استمرار الجرائم الوحشية، التي تنفذها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين والأعيان في مأرب.



وأشارت رئاسة مجلس الشورى إلى جريمة إطلاق المليشيات صاروخين بالستيين على حي الروضة السكني في مأرب ظهر الثلاثاء، ‏ما أدى لمقتل 3 مدنيين، بينهم الطفل غالب الصالحي البالغ من العمر ١٢عاما، وإصابة ١٠ مدنيين آخرين بينهم ٣ أطفال حالتهم خطيرة.

‏واعتبرت الهيئة في بيان أن هذا الاستهداف الممنهج بالهجمات الصاروخية، للأحياء السكنية في مدينة مأرب وللأعيان المدنية، يؤكد أن هذه المليشيات الإرهابية لا تؤمن بالسلام، وأن هدفها زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي امتداداً للدور الإيراني في المنطقة.

‏وطالبت رئاسة مجلس الشورى اليمني، مجلس الأمن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمبعوثين الأممي والأمريكي، العمل بحزم لإيقاف هذه الجرائم الإنسانية بحق سكان مأرب.

وأكدت أن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية بقصفها للأحياء السكنية في محافظة مأرب، تعتبر جرائم حرب مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وجرائم ضد الإنسانية".

واعتبرت الهيئة أن جرائم المليشيا الإرهابية تعد نسفاً متعمداً، لوقف إطلاق النار ومحاولة إفشال المبادرة السعودية، والجهود الإقليمية والدولية الجارية للسلام.