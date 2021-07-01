عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش: إسقاط مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي غربي مأرب

الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش الوطني طائرتين مسيرتين للمليشيات الحوثية في جبهات غرب مأرب .



وقالت مصادر ميدانية إن دفاعات الجيش أسقطت الطائرتين في جبهات صرواح والمشجح بالتزامن مع مواجهات تشهدها تلك المناطق.

وكان الجيش الوطني، أعلن الثلاثاء، عن إسقاط طائرة حوثية مسيرة في جبهة صرواح غرب مأرب ليرتفع بذلك أعدد الطائرات التي أسقطتها دفاعات الجيش اليمني إلى 3 طائرات خلال أقل من 30 ساعة.

ونشر المركز الإعلامي للجيش تسجيلا مصورا يظهر حطام الطائرة التي تم اصطيادها من الدفاعات الجوية .

وفي وقت سابق الأربعاء، سقط ثلاثة مدنيين وأصيب عشرة آخرين بقصف حوثي صاروخي على مدينة مأرب اليمنية الثلاثاء.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية جرائمها الإرهابية باستهداف المدنيين والنازحين في مأرب بالقصف الصاروخي والطيران المفخخ.