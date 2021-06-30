بحيبح يجدد مخاوف الجهات الرسمية من مخاطر تعرض البلاد لموجة ثالثة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

جدد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، مخاوف الجهات الرسمية من مخاطر تعرض البلاد لموجة ثالثة من كورونا المستجد.



وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن كورونا ما زال يتربص باليمنيين، في ظل اكتشاف سلالات وطفرات جديدة من الفيروس عالميا، وفقا للعين.

وشدد الدكتور بحيبح، على ضرورة التيقظ والاستعداد لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا التي اجتاحت بعض الدول الأخرى.

وكشف وزير الصحة عن خطة لمواجهة أزمة الأكسجين الطبي في البلاد، من خلال قرض من البنك الإسلامي لإنشاء 14 مصنعًا للأكسجين في المحافظات بحلول سبتمبر/آيلول المقبل.

الوزير كان يتحدث على هامش ختام فعاليات اللقاء السنوي لمناقشة خطة وزارة الصحة، والتي ركزت على مكافحة كوفيد -19، ووضع آليات الحد من انتشاره في اليمن.

وبلغت إصابات كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، حتى الثلاثاء، نحو 6 آلاف و918، منها 1361 وفاة، و4055 حالة تعاف.

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، بعد أن كانت تصل عدد الإصابات المؤكدة التي يتم تسجيلها يوميًا إلى ما يقارب 100 إصابة وعشرات الوفيات حتى أبريل/نيسان الماضي.

ولا تشمل حصيلة الإصابات بكورونا، المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي التي أعلنت حتى 18 مايو/أيار 2020، تسجيل 4 إصابات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات للجماعة بالتكتم على العدد الحقيقي.

وكانت الحكومة اليمنية أطلقت في 20 أبريل/نيسان الماضي، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في 13 محافظة من أصل 22، باستخدام لقاح "أسترازينيكا" البريطاني.

وحتى 7 من يونيو/حزيران الجاري، تلقى 206 آلاف و240 شخصا لقاح كوفيد-19، وفق وزارة الصحة اليمنية.

وشهدت عدة دول مثل بريطانيا والهند والبرازيل موجة وبائية ثالثة من كورونا، وصفتها منظمة الصحة العالمية "بالعنيفة"، بسبب طفرات لسلالات جديدة، وسط تحذيرات أصدرتها دول عربية عديدة من موجة ثالثة من الفيروس.