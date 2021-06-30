إصابة طفلين إثر حريق في منزل بحي المرور في تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفلان، عصر، مساء الأربعاء، إثر حريق اندلع في منزل وسط مدينة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "طفلين أصيبا بحروق إثر تسرب غاز من أسطوانة منزلية في إحدى الشقق بحي المرور".



وأوضح المصدر أن "الحريق استمر لأكثر من نصف ساعة ولم يتمكن أحد من إطفاءه قبل أن تهرع سيارات الإطفاء إلى المكان".



بدوره قال مركز الإعلام الأمني في بيان، إن "مصلحة الدفاع المدني بشرطة تعز اخمدت حريقين نشبا بمنزلين أحدهما في حي المرور والآخر جوار جامعة الحكمة".



وأفاد أنه "تم إخماد الحريقين من قبل فريق الإطفاء بالمصلحة، فيما تقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءاتها لمعرفة أسباب الحريقين".

