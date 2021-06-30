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مليشيا الانتقالي تمنع سفينة نفطية من إفراغ حمولتها في ميناء سقطرى

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المنامة - ياسر ابراهيم - منعت مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الثلاثاء، تفريغ سفينة مشتقات نفطية تجارية في ميناء جزيرة سقطرى.
 
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الإنتقالي في ميناء سقطرى منعت سفينة تابعة لمحطة العيسي، تحمل على متنها مشتقات نفطية، منعتها من الرسو وتفريغ حمولتها.
 
وأضافت المصادر أن المليشيا أجبرت السفينة على العودة ومغادرة الميناء قبل تفريغ حمولتها.
 
ومنذ سيطرة مليشيا الانتقالي على سقطرى في يونيو 2020، تعاني الجزيرة من أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية، وذلك ضمن مساعي الانقلابيين حصر استيراد وبيع المشتقات على محطة أدنوك الإماراتية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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