إب.. مشرف حوثي يقتل شاباً رفض الذهاب للقتال في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مشرف أمني حوثي في محافظة إب (وسط اليمن)، على قتل شاب رفض الذهاب للقتال في صفوف مليشيا الحوثي في محافظة مأرب.



وقالت مصادر محلية، إن المشرف الأمني الحوثي والمُعين من المليشيا مديراً لأمن مديرية يريم المدعو "أبو تراب غلاب"، أطلق النار على الشاب "فضل صالح علي ناصر همام"، يوم الجمعة 25 يونيو الجاري، بسبب رفضه الذهاب للقتال في صفوف الجماعة بمأرب، حسب صحيفة الشرق الأوسط.



وأضافت أن "همام" أصيب إصابات بليغة، نقل على إثرها لمستشفى طيبة بمدينة ذمار وتوفي على إثرها بعد ثلاثة أيام.



وقال شهود عيّان إن "المشرف الحوثي كان يستقل سيارته ونادى على الشاب في الطريق الدائري ووجّه له الأمر بالالتحاق بالمجموعة التي ستغادر إلى مأرب وعندما رفض باشره بإطلاق النار عليه نهاراً، وهو في سيارته، وغادر المكان نحو مقر إدارة المديرية وكأنه لم يفعل شيئاً".



وأوضح الشهود أن القيادي الحوثي "غلاب" ترك مع مرافقيه الشاب ينزف قبل أن يقوم بعض الموجودين في مكان الحادث بإسعافه إلى مستشفى طيبة في مدينة ذمار؛ حيث حاول الأطباء إنقاذ حياته، لكنه توفي بعد 3 أيام.



و"همام" من أهالي بني عمر بمديرية يريم، سبق وأن قاتل في صفوف الحوثيين، ورفض الذهاب إلى مأرب للقتال بعد مقتل 15 شخص من رفاقه في ذات الجبهة، وفقاً للصحيفة.



وتعاني مليشيا الحوثي الانقلابية من عجز كبير في المقاتلين بعد الهزائم الكبيرة التي تكبدتها طوال الأشهر الماضية في جبهات مأرب.

