نائب الرئيس يطلع على الأوضاع الميدانية في محور علب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بقائد محور علب قائد اللواء 63 العميد ياسر مجلي، للاطلاع على الأوضاع الميدانية والبطولات التي يسطرها الأبطال في جبهات المحور بمحافظة صعدة.



واستمع نائب الرئيس، من قائد محور علب، إلى موجز عن التطورات الميدانية والعسكرية وما يسطره الأبطال من تضحيات خالدة في سبيل دحر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأشاد نائب الرئيس بثبات المقاتلين وصمودهم في وجه عصابة الكهنوت الحوثية، معبراً عن تقديره للدعم الأخوي الصادق للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسنادهم المستمر للجيش في المعركة المصيرية والوجودية المشتركة.

من جانبه عبر قائد محور علب، عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، مؤكداً على الجاهزية القتالية العالية والمعنويات المرتفعة التي يتمتع بها الأبطال في مختلف ميادين البطولة والإباء.