إقرار برنامج إجلاء المواطنين اليمنيين العالقين في الهند إلى أرض الوطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أقرت اللجنة الإشرافية لإجلاء المواطنين اليمنيين العالقين في الهند، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء، رئيس اللجنة عزيز ناشر، البرنامج التنفيذي المزمن للمهام والإجراءات الحكومية بشأن نقل وإجلاء واستقبال المواطنين اليمنيين العالقين بسبب وباء كورونا في الهند، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ويتضمن البرنامج نقل وإعادة أكثر من 530 مواطنا يمنيا عالقا في الهند إلى مطار عدن الدولي، عبر أربع رحلات جوية على متن شركة الخطوط الجوية اليمنية، بواقع رحلة واحدة أسبوعيا، ابتداءا من يوم السبت القادم، وتحديد طواقم طبية وفنية وأمنية لخدمة وتأمين العالقين وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم إلى محجر صحي مخصص لاستقبالهم، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية اللازمة وفقا للضوابط والمحددات المقرة من اللجنة الإشرافية.

وتطرق الاجتماع بمشاركة وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، ومساعد مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس وليد العباسي، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي وعدد من ممثلي الوزارات والمكاتب الخدمية المعنية وإدارة أمن عدن، إلى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالعالقين قبل وأثناء سفرهم من الهند وعند وصولهم إلى مطار عدن وإجراءات استقبالهم وتسكينهم وحمايتهم.

كما تناول الاجتماع إجراءات إعداد كشوفات بأسماء وبيانات العالقين وحالاتهم الصحية وبيانات التطعيم واللقاح وإجرائهم فحوصات الـ (PCR) بمختبرات موثوقة قبل موعد سفرهم من الهند إلى عدن بـ 72 ساعة، ومتابعة أحوالهم الصحية منذ وصولهم إلى مطار عدن حتى استكمال مدة الحجر.