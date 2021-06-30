مشرف حوثي يصادر أملاك مواطنين في القفر بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 ـ إب

أقدم مشرف حوثي بارز في محافظة إب (وسط اليمن)، على مصادرة أملاك عدد من المواطنين في مديرية القفر شمال غربي المحافظة، بعد أن هجَّرهم من مناطقهم.



وأفادت مصادر محلية، أن القيادي الحوثي "خليل أحمد أبو هاجرة"، الذي عينته المليشيا مديرا لمديرية الشعر، استولى على أملاك مواطنين في مديرية القفر، وضمها إلى أملاكه.

وصادر "أبو هاجرة"، أراضي زراعية تعود إلى مواطنين كانت قد هجّرهم في وقت سابق، إضافة إلى آبار ومضخات لرفع المياه، ومزارع بعضها تتبع الشيخ حسن حميد الشعيبان، الذي اتهمته المليشيا بمعارضة سياساتها القمعية.

المصادر أكدت أن "أبو هاجرة" نفّذ جرائمه بإيعاز وتوجيهات من قيادات المليشيا الحوثية بالمحافظة.

وذكرت أن "أبو هاجرة"، سبق وأن هجَّر 12 أسرة وأحرق منازل العديد من المواطنين في مديرية القفر، التي ينحدر منها