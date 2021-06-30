شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي يدين استهداف مليشيا الحوثي الأطفال في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أدان البرلمان العربي استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية تهديد حياة المدنيين واستهداف الأطفال في الجمهورية اليمنية، مؤكدًا أن حادث مأرب الذي أودى بحياة عددًا من المدنيين بينهم أطفال هو استمرار لنهجها الإرهابي المدان وجرائمها البشعة بحق الإنسانية والتي تعد جرائم حرب.



وشدد البرلمان العربي، على ضرورة التكاتف الدولي للتدخل العاجل لحل أزمة اليمن التي أضحت كارثة إنسانية، مؤكدًا أن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية تشكل تهديدًا على حياة الآلاف من الأطفال اليمنيين خصوصًا والمدنيين عمومًا وهو ما يستوجب إيقاظ ضمير العالم من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الأممية الدولية وفي مقدمتهم مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمناقشة تلك الأوضاع اللا إنسانية وإيقاف هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها كمجرمي حرب.

وفي ختام بيانه، دعا البرلمان العربي للشهداء بالرحمة ولذويهم وأسرهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن أمنيته بأن تنتهي المأساة التي شردت وقتلت وأصابت الآلاف من اليمنيين والتي خيمت بحزنها على الشعب العربي