شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف مدفعي وجوي يستهدف مليشيا الحوثي في أطراف مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قصفت مدفعية الجيش، اليوم الأربعاء، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف محافظة مأرب.



وبحسب مصادر عسكرية، استهدفت قصف المدفعية، المليشيا في جبهة الكسارة، مما أدى إلى مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، تعزيزات للمليشيا الحوثية، في جبهتي الكسارة والمشجح، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد