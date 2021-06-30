رئيس الصليب الأحمر يصل اليمن في زيارة تستمر 6 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، اليوم الأربعاء 30 يونيو/ حزيران 2021م، إلى مدينة عدن في زيارة إلى اليمن تستمر ستة أيام، للاطلاع على الوضع الإنساني في البلاد التي تشهد حرباً منذ أكثر من ستة أعوام.



وقال بيتر، في تغريدة على منصة التدوين تويتر: "لقد وصلت للتو إلى اليمن، في زيارة لمدة ستة أيام إلى عدن وصنعاء للتحدث مع السلطات ولقاء المجتمعات".

وأضاف: "لم يترك الصراع أي جزء من حياة اليمنيين دون تشويه، إنهم مرهقون ويتعرضون بقسوة لنقص الغذاء والماء والمرض والفقر".

ومن المتوقع أن يقوم رئيس الصليب الأحمر الدولي، في زيارته الثالثة إلى اليمن منذ العام 2017م، بزيارات ميدانية للاطلاع على الوضع الإنساني المصنف كأسوأ أزمة في العالم.