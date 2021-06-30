هيومن رايتس ووتش: الحوثيون بدأوا محاكمة عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الحقوقية، الأربعاء، أنّ الحوثيين بدأوا فعلا بمحاكمة عارضة الأزياء اليمنية الشابة انتصار الحمادي، الموقوفة منذ أكثر من أربعة أشهر في صنعاء.



ويتّهم الحوثيون الشابة الحمادي (20 عاما) بارتكاب ”فعل مخل بالآداب“ وحيازة المخدرات، وهي موقوفة من سجن في صنعاء منذ شباط/ فبراير الماضي.

وقالت ”هيومن رايتش ووتش“ في بيانها إن ”سلطات الحوثيين تحاكم بشكل جائر“ الحمادي، مشيرة إلى أنّ قضيّتها أحيلت في حزيران/يونيو الحالي إلى المحكمة حيث مثلت أمامها في يومي الـ6 والـ9 من الشهر الحالي.

وقامت الحمادي المولودة لأم إثيوبية، بوجهها ذي العينين الخضراء الثاقبة، بجلسات تصوير لصالح العديد من المصممين المحليين، ثم نشَرت صورا منها على الإنترنت. وارتدت في هذه الجلسات ملابس يمنية تقليدية أو سترات جلدية، وبعض هذه الصور كانت دون غطاء على رأسها، وقد نشرت على حساباتها على فيسبوك وإنستغرام التي يتابعها بضعة آلاف من الأشخاص.

وفي الـ20 من شباط/فبراير، اعتقِلت الشابة اليمنية بينما كانت في طريقها مع زمليتين لها وصديق إلى جلسة تصوير.

وتعمل الحمادي، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.

وقال أفراد من عائلتها للمنظمة الحقوقية، إنّها المعيل الوحيد لأسرتها المكوّنة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية