مناقشة خطة عمل البعثات الدبلوماسية اليمنية في اوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، على هامش زيارته الى المانيا، مع رؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية في دول الاتحاد الأوروبي، خطة عمل البعثات خلال الفترة القادمة والية تنسيق الجهود بين البعثات وبما يعزز من التواجد الدبلوماسي لليمن وتعزيز العلاقات مع دول الاتحاد.



وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الأوروبي تجاه الازمة اليمنية ووضع خطة عمل موحدة للسفارات للتعامل مع ذلك الموقف والتنسيق فيما بينها، وذلك في إطار تطوير وتفعيل العمل الدبلوماسي وتعزيز الأداء المؤسسي لوزارة الخارجية.

وقدم الدكتور بن مبارك مجموعة من الموجهات السياسية.. موضحا بأن المرحلة الراهنة تتطلب بذل المزيد من الجهود لدعم خطة السلام في اليمن، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والعمل على استئناف تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي ومواجهة السرديات الخاطئة حول الازمة اليمنية ونقل الحقائق الى العالم الخارجي باحترافية وتنسيق والاستمرار في كشف انتهاكات مليشيا الحوثي وطبيعتها الشمولية والعنصرية.