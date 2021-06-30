معين عبدالملك يعرب عن تقديره للدور الإنساني للصليب الأحمر ودعمه للشعب اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعرب رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن تقديره البالغ للدور الإنساني المميز الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ودعمها المستمر للشعب اليمني في الجوانب الصحية والإنسانية والاغاثية، وحرص الحكومة على دعم أنشطتها وتسهيل مهامها في مختلف المناطق اليمنية دون استثناء.



وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه، اليوم، عبر الاتصال المرئي، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، على أولوية العمل الإنساني في برامج وخطط الحكومة والجهود المشتركة في هذا الجانب مع شركاء اليمن والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة والصليب الأحمر.. لافتا الى الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وتصعيدها المستمر في استهداف المدنيين والنازحين خاصة في مأرب والدور المطلوب من الصليب الأحمر لدعم جهود الحكومة في تخفيف المعاناة القائمة وزيادة دعم الجوانب الإنسانية.

وتطرق الى الوضع الإنساني القائم في مأرب على ضوء الاستهداف الحوثي المتكرر للمدنيين والنازحين وتصاعد جرائمها الإرهابية رغم الدعوات الدولية المطالبة بالتوقف عن استهداف المدنيين، وما يمكن ان يقوم به الصليب الأحمر في هذا الجانب.. مشيرا الى ان السلوك الإرهابي المتصاعد لمليشيا الحوثي يؤكد انها جماعة إرهابية لا تؤمن بالسلام انطلاقا من تاريخها الطويل في نقض التفاهمات وعدم الالتزام بالاتفاقات منذ العام 2004م.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية توحيد الجهود بين الحكومة والمجتمع الدولي لتجاوز المرحلة الراهنة تجنباً لمزيد من تعميق الكارثة الإنسانية القائمة، وذلك عبر تقديم الدعم اللازم للحكومة لتحقيق الاستقرار خاصة في الجانب الاقتصادي.. مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون المشترك لادارة الموارد وتوجيهها حسب أولويات الاحتياجات القائمة للمواطنين.

وقدم رئيس الوزراء الشكر للصليب الأحمر على إعادة تفعيل انشطته في مدينة التربة بمحافظة تعز بعد توقف لسنوات.. مستعرضا ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية وخططها خلال المرحلة القادمة خاصة في الجوانب الإنسانية والاغاثية والصحية، ومجالات التعاون مع الصليب الأحمر وتسهيل انشطته ومهامه.

وناقش اللقاء برامج ومشاريع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن خلال العام الجاري والتنسيق القائم مع الحكومة لتسهيل أنشطتها في تنفيذ اعمالها وجوانب التعاون المستقبلية لتنسيق المساعدات وفق الأولويات والاحتياجات الملحة، إضافة الى دورها في تسهيل تبادل الاسرى والمختطفين.

وعبر رئيس اللجنة الدولية للصليب عن تقديره للتعاون الذي تبديه الحكومة في تسهيل أنشطة واعمال اللجنة .. مشيرا الى الحرص على استمرار دور اللجنة الفاعل في مختلف المناطق اليمنية والمساعدة في تجاوز الازمة الإنسانية الراهنة جراء الصراع القائم.