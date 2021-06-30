مناقشة الأوضاع الأمنية في مديرية حصوين بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الأمنية بمديرية حصوين، برئاسة مدير الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي سهيل، الأوضاع الأمنية ونتائج حملة مكافحة المخدرات في المديرية.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير المديرية ياسر الأسد، والقيادات الأمنية في المديرية، مستجدات الحملة الموسعة على المخدرات، والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية وسبل معالجتها.

وشدد مدير الأمن خلال زيارته لإدارة أمن المديرية، على الضرب بيد من حديد لكل من يروج او يتعاطى المخدرات، مشيراً إلى استمرار الحملة الأمنية على المخدرات حتى تحقيق أهدافها، مؤكدا على ضرورة رفع الحس الأمني والتصدي بكل قوة لمن يحاول اقلاق السكينة العامة، وترويج المخدرات وتهريبها.