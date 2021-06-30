تدشين الجولة الثانية من حملة التحصين ضد كورونا بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن في محافظة المهرة اليوم، حملة التحصين للجرعة الثانية ضد فيروس كورونا، بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي.



وأوضح مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض سعد، أن الجرعة الثانية من اللقاح ستعطى لمن أخذوا الجرعة الأولى ومر على ذلك شهرين، مشيراً إلى أهمية اخذ اللقاح للعاملين الصحيين في جميع المستشفيات والمرافق الصحية للحد من الإصابة بالمرض.

ودعا العاملين في المجال الصحي والمواطنين المقبلين على السفر، للتوجه للمواقع المحددة لعملية التطعيم لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مؤكداً مجانية ومأمونية اللقاحات.