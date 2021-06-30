شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عشرات الحوثيين خلال محاولة انتشال جثث خبراء إيرانيين بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الجوف

أكدت مصادر ميدانية في الجوف سقوط عشرات القتلى من عناصر ميليشيا الحوثي في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف، خلال محاولتهم انتزاع جثتين يتوقع أنهما للخبراء الإيرانيين.



وأشارت المصادر إلى أن عناصر المليشيات تجاوزوا عشرات الجثث من مقاتليهم حتى وصلوا إلى الجثة المطلوبة.

وشنت مقاتلات التحالف، اليوم الأربعاء، عدة غارات جوية، استهدفت خلالها تجمعات وتعزيزات حوثية في جبهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وفي جبهة صرواح غرب مارب”.

وكانت مصادر عسكرية أكدت أمس الثلاثاء مصرع خبيرين إيرانيين خلال نزول ميداني لرفع تقارير للحرس الثوري الإيراني عن سير المعارك في مأرب والجوف