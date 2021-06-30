اختتام الدورة الترفيعية لحكام كرة القدم بمشاركة 35 حكما من 5 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الدورة الترفيعية لحكام كرة القدم التي نظمها الاتحاد العام لكرة القدم، خلال الفترة من 26-30 يونيو الجاري، بالتنسيق مع فرع الاتحاد ولجنة الحكام الفرعية في عدن، بمشاركة (35) حكماً من محافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع وتعز).



وقدم بالدورة المحاضران المعتمدان أحمد قائد وهشام قاسم، محاضرات نظرية وتطبيقية حول مفاهيم التحكيم والتعرف على القوانين الجديدة والمستحدثة للاتحاد الدولي وترفيع وترقية الحكام والرفع من مستواهم وتزويدهم بمعارف ومفاهيم جديدة تتعلق بالتحديثات الأخيرة للقوانين المستحدثة للعبة.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد الخليفي، أهمية الدورة التي تساعد وتساهم في إحداث نقلة نوعية بمجال التحكيم الذي يعتبر ركنا رئيسيا في مختلف الألعاب الرياضية .. مشيدا بتنظيم مثل هذه الدورات التي تساهم بالارتقاء والنهوض بمستوى لعبة كرة القدم.

ومن جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم مستشار وزير الشباب والرياضة الدكتور حسن عبدربه، أن الدورة تهدف إلى ترفيع وترقية الحكام والرفع من مستوى التحكيم .. مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الحكام العليا في سبيل تأهيل ورفع جاهزية منتسبيها تمهيدا لإعادة دوران عجلة اللعبة .. متمنيا للمشاركين التوفيق في مهامهم القادمة.

وفي ختام الدورة تم تكريم الحكام المشاركين بشهادات تجاوز الدورة، كما كرم اتحاد كرة القدم بعدن، الحكم الدولي السابق ومحاضر الدورة الكابتن أحمد قائد، بدرع الاتحاد تقديرا لجهوده الكبيرة التي بذلها في سبيل انجاح الدورة.