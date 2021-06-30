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مارم يفتتح جناح اليمن في معرض القاهرة للكتاب

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارم يفتتح جناح اليمن في معرض القاهرة للكتاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح سفير اليمن في مصر الدكتور محمد مارم، اليوم، جناح اليمن في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 58، والتي تقام خلال الفترة من ٢٩ يونيو وحتى ١٥ يوليو القادم.

 

واوضح السفير مارم ان مشاركة اليمن تأتي ادراكاً لاهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره التظاهرة الثقافية الاهم على مستوى المنطقة، داعياً ابناء الجالية الى المشاركة في فعاليات المعرض التي تقدم للجمهور المعرفة في كافة مجالات الحياة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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