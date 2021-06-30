مارم يفتتح جناح اليمن في معرض القاهرة للكتاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح سفير اليمن في مصر الدكتور محمد مارم، اليوم، جناح اليمن في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 58، والتي تقام خلال الفترة من ٢٩ يونيو وحتى ١٥ يوليو القادم.

واوضح السفير مارم ان مشاركة اليمن تأتي ادراكاً لاهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره التظاهرة الثقافية الاهم على مستوى المنطقة، داعياً ابناء الجالية الى المشاركة في فعاليات المعرض التي تقدم للجمهور المعرفة في كافة مجالات الحياة .