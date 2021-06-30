إفشال تسللات حوثية في صعدة وقتل وجرح عدد من المهاجمين وتدمير 3 عربات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 ـ صعدة

أفشلت القوات الحكومية مسنودة من مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء 30 يونيو/ حزيران 2021م، محاولة تسلل للمليشيا الحوثية، باتجاه مواقعها شمال غربي صعدة، (شمالي اليمن)، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.



وذكر مصدر عسكري، أن القوات الحكومية خاضت مواجهات عنيفة ضد مجاميع حوثية حاولت التسلل نحو التباب التي تتمركز فيها قواتهم في جيهة آل ثابت شمال غربي صعدة.

وحاولت العناصر الحوثية المدعومة إيرانيا، الالتفاف والتسلل إلى تباب "الخطاب والخيّال" الاستراتيجيتين المطلتين على سوق آل ثابت المركزي، إلا أن وحدات القوات الحكومية كانت ترصد تحركاتها.

وأوضح المصدر أن العملية شهدت مواجهات عنيفة أُستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد بري ومدفعي من التحالف العربي.

وأسفرت المواجهات والقصف المدفعي عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثية، وتدمير ثلاث عربات عسكرية كانت في طريقها لإسناد المليشيا