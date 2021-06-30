محافظ عدن يتفقد سير العمل في فرع الجهاز المركزي للإحصاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ عدن، احمد لملس، اليوم، سير العمل في فرع الجهاز المركزي للإحصاء.



واستمع المحافظ لملس من مدير عام الفرع الدكتورة صفاء معطي، إلى أبرز أنشطة فرع الجهاز المركزي للإحصاء، وأسباب توقف معظمها، وكذلك أبرز المشكلات التي تواجهه وتحد من قيام الفرع بمهامه وتنفيذ مسؤولياته الوطنية .

وخلال الزيارة، شدد المحافظ لملس، على ضرورة اضطلاع المكتب بمهامه الأساسية وتفعيل أنشطته الميدانية خصوصا في ظل المتغيرات الكبيرة التي طرأت على العاصمة وفي مقدمتها ازدياد عدد السكان، والتوسع العمراني، والتجاري، فضلاً عن حركة النزوح الكبيرة التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الست الماضية.