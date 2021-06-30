بحث تدخلات الصليب الاحمر الدولي في القطاع الصحي ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير بالعاصمة المؤقتة عدن، تدخلات اللجنة في عدد من القطاعات الصحية في اليمن.



وثمن وزير الصحة الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الدولية، للقطاع الصحي، مستعرضا احتياجاته القطاع الصحي واهمها التدخلات في مكافحة الأمراض الاستوائية كالملاريا والضنك والكوليرا، وفيروس كورونا.

من جانبه استعرض رئيس اللجنة الدولية، تدخلات الصليب الأحمر في عدد من المحافظات، منها الدعم الموجه لمراكز الغسيل الكلوي ومرضى السكر والدعم الموجه لمراكز العزل والمستشفيات الميدانية لمعالجة جرحى الحرب والمستشفيات.

وكان الوزير مع رئيس اللجنة الدولية، زارا المستشفى الميداني الخاص بعلاج مرضى كوفيد19 في هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام والذي يشرف عليه الصليب الأحمر، واطلعا على سير العمل ونوعية الخدمة المقدمة للمرضى.