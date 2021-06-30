استشهاد وجرح أكثر من 74 مدنياً في مأرب خلال شهر بصواريخ ومسيّرات الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

استشهد 34 مدنياً، وجرح أكثر من 40 آخرين، بينهم أطفال ونساء، خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة مأرب، (شمال شرقي اليمن)، جراء الاستهداف المتواصل للمدينة بواسطة الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة المفخخة الحوثية.



وذكر الموقع الرسمي لمحافظة مأرب، في تقرير له، أنه منذ 5 وحتى 29 يونيو/ حزيران الجاري، استشهد 34 مدنيا بينهم طفلان، وجرح 40 آخرون بينهم 3 أطفال وامرأة، نتيجة قصف مليشيا الحوثي للمدينة بخمسة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت أحياء مدنية مكتظة بالسكان.

وأوضح أن آخر الضحايا المدنيين في المدينة التي تحتضن مليوني مواطن معظمهم من النازحين، سقوط 3 شهداء مدنيين بينهم طفل، واصابة 10 آخرين بينهم 3 اطفال، الثلاثاء 29 يونيو/ حزيران، جراء قصف حوثي بصاروخين باليستيين استهدفا أحياء سكنية.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، في وقت سابق الثلاثاء، أن بين الشهداء الثلاثة الطفل "غالب الصالحي- 12 عاما"