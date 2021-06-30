مليشيا الحوثي في ذمار تعتقل مواطنين انتقدا فسادها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 ـ ذمار

اعتقلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء 30 يونيو/حزيران 2021م، مواطنين اثنين من أحد الشوارع الرئيسية لانتقادهما الفساد المستشري بالمحافظة وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.



وذكرت مصادر محلية أن مجموعة مسلحة على متن طقم عسكري، هاجمت مواطنين اثنين هما "يحيى الأسد، ومحمد عدنان"، واعتقلتهما بعد الاعتداء عليهما بأعقاب البنادق، ونقلتهما إلى أحد السجون بالمدينة.

وأضافت المصادر، أن مسلحي المليشيات هاجموا المواطنين أثناء حديثهما في الشارع العام، بالقرب من سوق المرور لبيع القات.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات اعتقلت المواطنين لانتقادهما الفساد المستشري في كافة المؤسسات والمصالح الحكومية، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظة التي تشهد أزمة خانقة هي الأشد خلال فترة الحرب.

وبحسب المصادر، فإن المواطنين أثناء حديثهما عن الفساد، قالا إن اليمن تحتاج إلى انتفاضة شعبية مسلحة وواسعة في مختلف المحافظات اليمنية، ورفض كافة القوى السياسية التي تساهم في تمدد المليشيات الحوثية وتسهل سيطرتها على مؤسسات الدولة