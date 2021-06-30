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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:
تسجيل حالتي إصابة جديدة من عدن
وتم تسجيل (13) حالة شفاء
(6) مأرب
(5) شبوة
(2) حضرموت
لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم
كما تم إجراء (1939) فحص اليوم
ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6920) منها (1361) وفاة و(4068) تعاف