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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

تسجيل حالتي إصابة جديدة من عدن

 

وتم تسجيل (13) حالة شفاء

 

(6) مأرب

 

(5) شبوة

 

(2) حضرموت

 

لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم

 

كما تم إجراء (1939) فحص اليوم

 

ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6920) منها (1361) وفاة و(4068) تعاف

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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