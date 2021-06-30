مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات ومواقع وآليات حوثية بمأرب والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

دكت مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء 30 يونيو/حزيران 2021م، مواقع وآليات قتالية وتجمعات لمليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات الجوف ومأرب، بسلسلة غارات جوية.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية تجمعات وآليات قتالية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وذكرت المصادر، أن المليشيات تكبدت خسائر بشرية ومادية إثر الغارات الجوية، بالتزامن مع محاولات حوثية لتنفيذ هجمات على مواقع القوات الحكومية.

وفي جبهة صرواح غربي مأرب، نفذت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية أخرى، استهدفت تجمعات وآليات قتالية للمليشيات الحوثية.

وألحقت الغارات الجوية بالمليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، بالرغم من تعزيزاتها الكبيرة التي تبوء جميعها بالفشل الذريع.