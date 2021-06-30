الارياني: حجز مليشيا الحوثي أموال بنك التضامن يهدد بوقف ما تبقى من نشاط مصرفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني ان قيام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بحجز كافة أموال وارصدة بنك التضامن "أكبر البنوك التجارية في اليمن" المملوك لمجموعة هائل سعيد أنعم في جميع منشآت وشركات الصرافة بمناطق سيطرتها، امتداد لنهجها القائم على استهداف القطاع المصرفي، ونهب رجال المال والاعمال، وتدمير العملة والاقتصاد الوطني.



واوضح ان القرار الذي يأتي بعد ستة اعوام من تعطيل البنك المركزي اليمني في العاصمة المختطفة ‎صنعاء، ونهب الخزينة والاحتياطي النقدي، وابتزاز ونهب البنوك التجارية وشركات الصرافة، يهدد بآثار مدمرة على الجهاز المصرفي، ونهب مدخرات المواطنين، ووقف ما تبقى من نشاط اقتصادي وتجاري بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

وأشار الارياني إلى أن هذه الممارسات تؤكد من جديد انتهاج مليشيا الحوثي الارهابية سياسة الافقار والتجويع للمواطنين ومفاقمة الازمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومضيها في اعمال السلب والنهب المنظم لتمويل أنشطتها الارهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن واستهداف الجوار وتهديد المصالح الدولية.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، والتحرك العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهدافها الممنهج للقطاع التجاري والمصرفي، ووضع حد لسياساتها التدميرية لكل مقومات الحياة، والتي تؤدي الى توسيع رقعة الفقر والمعاناة الانسانية لملايين اليمنيين.