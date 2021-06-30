اختتام دورة تدريبية في عدن لمنسقي الجودة بوزارة الصحة ومكاتبها بعدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية لمنسقي الجودة بوزارة الصحة ومكاتبها في عدد من محافظات الجمهورية، نظمتها إدارة الجودة بالإدارة العامة للخدمات الطبية بقطاع الطب العلاجي بالوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتلقى 25 كادرا مشاركا في الدورة على مدى 5 أيام مهارات متصلة برؤية وزارة الصحة للفترة المقبلة وسعيها للعمل على تعافي الخدمات الطبية، ومحاضرات حول تقييم جودة المستشفيات وفقا ومعايير منظمة الصحة العالمية والسياسات والإجراءات في مكونات القيادة والإدارة والموارد البشرية ومكافحة العدوى والخدمات والمعلومات، بالإضافة إلى البنية التحتية والتموين والإمداد الدوائي ومشاركة المرضى والمجتمع.

وأكد مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة الدكتور عبدالرقيب محرز، ومدير الجودة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة الدكتور أمين سلمان ومدير عام الإدارة العامه للتخطيط بالوزارة الدكتور صالح الثرم، أهمية الدورة في إكساب المشاركين المهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم على الوجه المطلوب .. داعيين المشاركين لتطبيق مجمل المعارف والمفاهيم التي تلقوها على صعيد الواقع العملي للمساهمة في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة.