وزير الصحة يدشن المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد كورونا انطلاقا من عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، انطللاقا من العاصمة المؤقتة عدن، المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد فيروس كورونا وإعطاء الجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، في 48 مديرية موزعة على 13 محافظة.



وعقب تلقي وزير الصحة وعدد من القيادات الصحية الجرعة الثانية من اللقاح، قال الوزير بحيبح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ستعطى الجرعة الثانية الحالية لجميع من أخذوا الجرعة الأولى في الفترة من ٢٠ إبريل وحتى الـ ٧ من مايو الماضي، كما سيتم إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها عند وصول الدفعة الثانية من اللقاح خلال فترة ٨ إلى ١٢ أسبوعا من اخذهم الجرعة الأولى.

ودعا وزير الصحة، جميع المستهدفين في الفئات الثلاث الذين أخذوا الجرعة الأولى إلى تلقي الجرعة الثانية لوقايتهم والمجتمع من وباء كورونا .. مجددا التأكيد على مأمونية اللقاح .. مشيرا إلى سعي الوزارة بالتعاون مع شركائها لتوفير اللقاحات اللازمة ليشمل التحصين فئات أخرى في المجتمع والسير باتجاه تحصين أبناء الشعب اليمني من مخاطر هذا الوباء.