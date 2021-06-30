افتتاح مركز بنك الدم بمستشفى الرازي في أبين بتمويل أممي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، اليوم، ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في أبين جمال امذيب ورئيس هيئة مستشفى الرازي العام الدكتور حسين السقاف، مركز بنك الدم بمستشفى الرازي العام بمدينة جعار، بعد إعادة تأهيله، بتمويل من الأمم المتحدة بالشراكة مع مؤسسة ألف باء ومؤسسة بلقيس.



وأكد أمين محلي أبين الحامد، أهمية إعادة تشغيل مركز بنك الدم بالمستشفى .. شاكرا الجهود المبذولة لإعادة تأهيله وتشغيله .. مشددا على أهمية تأهيل وتدريب الكادر الطبي المتخصص في هذا المجال لأداء عمله بالصورة المثلى.

من جانبه أوضح مدير عام صحة أبين، أن إعادة تشغيل مركز بنك الدم بمستشفى الرازي يأتي في إطار جهود تحسين وتطوير الخدمات الطبية .. مشيرا إلى تعرض المركز للخراب والدمار والنهب بسبب الحرب التي شهدتها أبين في السنوات الماضية.