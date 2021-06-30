مناقشة خطط برنامج الغذاء العالمي لتوسيع تدخلاته الإنسانية في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم مع مديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي بعدن، موتنتا شيمكو خطط البرنامج لتوسيع تدخلاته الإنسانية في محافظة مأرب والمساهمة لتقليص نسبة الفجوة الغذائية المتزايدة لدى النازحين والمجتمع المضيف في المحافظة.



وخلال اللقاء أكد الوكيل مفتاح أهمية توزيع المساعدات الغذائية الشهرية التي يقدمها برنامج الغذاء للنازحين والمجتمع المضيف بمحافظة مأرب بشكل منتظم وتسليمها للمستفيدين أولاً بأول، وشدد على ضرورة ضبط آلية تتبع حركة النازحين والتنسيق مع الجهات المختصة لاستيعابهم وتوفير احتياجاتهم الغذائية بصورة عاجلة.

مشيداً بتعاون قيادة البرنامج مع قيادة السلطة المحلية لحل كافة الإشكاليات ومعالجة جوانب القصور والاختلالات المتعلقة بعملية توزيع المساعدات الشهرية واستعدادها لتغطية الاحتياجات المتزايدة للنازحين غير المشمولين بتلك المساعدات خلال الفترة القادمة في ظل استمرار حركة النزوح إلى محافظة مأرب بشكل يومي.

من جهتها تطرقت مديرة برنامج الغذاء العالمي الى خطط البرنامج لحشد مزيدا من موارد وجلب المزيد من الدعم من المانحين الدوليين لتأمين حصص إضافية من مساعداته الغذائية لمحافظة مأرب بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من الأسر النازحة غير المستهدفة من البرنامج في عموم مديريات المحافظة.

مشيرة إلى أن زيارتها لمحافظة مأرب تهدف لتقييم أداء مكتبها والاطلاع عن كثب علی حجم الاحتياجات الغذائية المتزايدة في المحافظة والتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والمكاتب المعنية لتغطية تلك الاحتياجات ضمن خطط البرنامج القادمة.

وكانت مديرة مكتب برنامج الغذاء بعدن ومعها نائب مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب خالد الشجني قد قامت بزيارة ميدانية إلى مخيم السويداء للنازحين غرب مدينة مأرب والتقت بعدد من الأسر النازحة في المخيم واطلعت علی أوضاعهم ومعاناتهم جراء النزوح المتكرر ،مبدية استعدادها لتوفير احتياجاتهم من الغذاء بصورة عاجلة.