إقامة مخيم معاينة أمراض الدم وأورام الأطفال بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، مخيم معاينة أمراض الدم و الأورام للأطفال، ينظمه المركز الوطني لعلاج الأورام بالوادي و الصحراء بالتعاون مع مؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان.



ويستهدف المخيم الذي يستمر على مدى يومين حالات أورام الأطفال و أمراض الدم من قبل استشاري أمراض الدم و أورام الأطفال بمستشفى الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبدالقادر عبداللاه الحبشي إلى جانب إلقاء عدد من المحاضرات النوعية في كيفية التعامل مع الحالات المستهدفة في المخيم.

واكد الوكيل الكثيري على أهمية هذا المخيم لتقديم الخدمات الصحية المتقدمة للأطفال المصابين بأمراض الدم والأورام ، موكداً إهتمام السلطة المحلية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لإدارة المركز الوطني لعلاج الأورام و المصابين و تطوير الخدمات الصحية الخاصة بهم في الوادي و الصحراء.

من جانبه أشار مدير المركز الوطني لعلاج الأورام بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هشام بن سميط إلى أهمية إقامة هذا المخيم ، نظرا لتزايد أعداد المصابين من الأطفال بالأورام و أمراض الدم و عدم توفر علاج هذه الأمراض داخل الوطن ، مشيراً إلى أن المخيم سيجري عملية المعاينة للمرضى ومتابعة الحالات أثناء تقديم العلاج لها .