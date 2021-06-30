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تكريم الحاصلين على الأحزمة الدولية في لعبة التايكواندو بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرّم مكتب الشباب والرياضة وفرع اتحاد التايكواندو بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، المدربين واللاعبين الحاصلين على الأحزمة السوداء الدولية في لعبة التايكواندو (1 ران – 4 ران ).

وأشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بجهود فرع اتحاد اللعبة وحرصهم على التميز وتحقيق العديد من الإنجازات ، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل نشر اللعبة في أوساط الأندية، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية وتشجيعها لكافة الأنشطة ودعم الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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