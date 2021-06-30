شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكريم الحاصلين على الأحزمة الدولية في لعبة التايكواندو بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرّم مكتب الشباب والرياضة وفرع اتحاد التايكواندو بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، المدربين واللاعبين الحاصلين على الأحزمة السوداء الدولية في لعبة التايكواندو (1 ران – 4 ران ).



وأشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بجهود فرع اتحاد اللعبة وحرصهم على التميز وتحقيق العديد من الإنجازات ، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل نشر اللعبة في أوساط الأندية، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية وتشجيعها لكافة الأنشطة الرياضية ودعم الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية .