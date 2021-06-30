وزير الداخلية يتفقد الأوضاع الأمنية بمديرتي ثمود ورماه

حيث تفقد وزير الداخلية معسكري اللواء 315 مدرع واللواء 11حرس حدود، واستمع من قادة اللواءين الى شرح عن مستوى الجاهزية والانضباط العسكري والصعوبات والاحتياجات لتعزيز الأمن والاستقرار.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012