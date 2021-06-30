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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يتفقد الأوضاع الأمنية بمديرتي ثمود ورماه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
تفقد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان اليوم، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس ومدير الأمن بوادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني الأوضاع الأمنية بمديرتي ثمود ورماه بحضرموت.
حيث تفقد وزير الداخلية معسكري اللواء 315 مدرع واللواء 11حرس حدود، واستمع من قادة اللواءين الى شرح عن مستوى الجاهزية والانضباط العسكري والصعوبات والاحتياجات لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما تفقد وزير الداخلية مركزي الأمن والشرطة بالمديريتين.
ووجه وزير الداخلية خلال لقائه بأعيان المديريتين بتجنيد عدد من ابناء ثمود ورماه وتقديم مركبات عسكرية لتعزير الأمن بالمديريات الصحرواية.