الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزير الداخلية يتفقد الأوضاع الأمنية بمديرتي ثمود ورماه

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يتفقد الأوضاع الأمنية بمديرتي ثمود ورماه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان اليوم، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس ومدير الأمن بوادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني الأوضاع الأمنية بمديرتي ثمود ورماه بحضرموت.

 

حيث تفقد وزير الداخلية معسكري اللواء 315 مدرع واللواء 11حرس حدود، واستمع من قادة اللواءين الى شرح عن مستوى الجاهزية والانضباط العسكري والصعوبات والاحتياجات لتعزيز الأمن والاستقرار.

 

كما تفقد وزير الداخلية مركزي الأمن والشرطة بالمديريتين.

 

ووجه وزير الداخلية خلال لقائه بأعيان المديريتين بتجنيد عدد من ابناء ثمود ورماه وتقديم مركبات عسكرية لتعزير الأمن بالمديريات الصحرواية.

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا