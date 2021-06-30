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هيئة المواصفات تشارك في اجتماع لجنة مراجعة النظام الأساسي للبرنامجين العربيين للمترولوجيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عبر تقنية الاتصال عن بعد، في الاجتماع الثاني للجنة مراجعة النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للبرنامجين العربيين للمترولوجيا، التي نظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

 

ويناقش الاجتماع عدد من القضايا المتعلقة بالنظام الاساسي والتنظيمي للبرنامجين العربيين للمترولوجيا بمشاركة العديد من الدول العربية الأعضاء، والذي يأتي بناء على التوصيات التي خرج بها الاجتماع 13 للجنة الاستشارية للمترولوجيا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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