وكيل الأمن القومي: تهديد تنظيمي داعش والقاعدة يزداد في اليمن بالتنسيق مع ميليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وكيل جهاز الأمن القومي اللواء صالح المقالح "ان تهديد تنظيم داعش قد زاد بوتيرة عالية في الانشطة السيبرانية وشبكات التواصل الاجتماعي في اليمن فضلا عن توطيد علاقته وتنسيقه المستمر مع ميليشيا الحوثي والجماعات الارهابية في اليمن متمثلة بالقاعدة وداعش لزعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة".



جاء ذلك خلال كلمة اليمن التي القاها في المؤتمر رفيع المستوى لرؤساء أجهزة ووكالات مكافحة الإرهاب الذي بدأ اعماله في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك تحت شعار " مكافحة ومنع الإرهاب في عصر التقنيات التحويلية.. مواجهة تحديات العقد الجديد".

وأشاد اللواء المقالح بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والامم المتحدة لمكافحة الارهاب وضرورة استمرار التعاون والتنسيق لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.. مطالبا باستمرار دعم اليمن في جهود مكافحة ظاهرة الارهاب التي ينعكس تأثيرها على الامن والسلم الاقليمي والدولي.

وجدد تأكيد اليمن على إدانة الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره والعمل على تجفيف منابعه، والتأكيد على شراكة الجمهورية اليمنية الفعالة في الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الارهاب.

ويعُقد بالتزامن مع الاستعراض السابع الذي يجري كل سنتين لمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات والمحاور من أهمها، آفة الإرهاب العالمية وتقييم التهديدات الحالية، والاتجاهات الناشئة للعقد الجديد والدور الحاسم للمجتمع المدني والجهات المحلية الفاعلة في بناء شراكات للوقاية ودعم حقوق الإنسان وتعزيز النوع الاجتماعي أثناء مكافحة الإرهاب في عصر تحول التقنيات وأهمية تعزيز الجهود والتعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب في العقد الجديد.