شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع حجر الأساس لاستكمال مدرسة باصهيب بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع وكيل محافظة عدن محمد شادلي، اليوم حجر الأساس لمشروع استكمال مدرسة باصهيب الفتح بمديرية التواهي الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، ضمن مشروع دعم استمرارية الخدمات التعليمية وانعاش قطاع التعليم من آثار الأزمة والنزوح، الذي تنفذه منظمة الهجرة الدولية.

