الجيش الوطني يحبط عملية عسكرية لمليشيا الحوثي في جبهة آل ثابت بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أحبط الجيش الوطني اليوم الاربعاء عملية تقدم لمليشيا الحوثي الارهابية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.



وقال ركن إعلام لواء الصقور المقدم/ لواء الرفاعي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن عناصر المليشيا الانقلابية حاولت الالتفاف والتسلل إلى تباب "الخطاب والخيّال " الاستراتيجيتين المطلتين على سوق آل ثابت المركزي.

وأوضح أن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد بري ومدفعي من تحالف دعم الشرعية.

وأسفرت الاشتباكات والقصف المدفعي عن مقتل واصابة العديد من عناصر الميليشيا الارهابية إضافة الى تدمير ثلاث عربات عسكرية كانت في طريقها لإسناد المليشيا.