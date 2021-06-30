محافظ عدن يناقش مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر جملة من القضايا الانسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

التقى محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومستهل في اللقاء، الذي حضره وكيل المحافظة م. عدنان الكاف، رحب المحافظ لملس، بوفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة السيدة كاترين ريدز رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن.

وتضمن اللقاء التعريف بالمدير الجديد لمكتب اللجنة بعدن السيدة بياتريس وتوديع المدير السابق السيد عبدالرحمن اسماعيل عيسى، وفي هذا الخصوص أشاد المحافظ لملس بجهود السيد عيسى خلال فترة عمله في عدن، شاكرا له ما قدمه من جهود، وكذلك دور كافة أفراد البعثة في مساعدة السلطة المحلية على مواجهة جائحة كورونا وتدخلاتها في المجالات الإنسانية والخدمية الأخرى.

كما أبدى لملس في الوقت نفسه ترحيبه بالمدير الجديد السيدة بياتريس، مؤكدا دعم السلطة المحلية الكامل لها وتذليل أي صعوبات تواجه نشاط وعمل البعثة بعدن.

وناقش محافظ العاصمة عدن مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترتيبات زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر المزمع وصوله إلى العاصمة عدن خلال الأيام القليلة القادمة، في حين استعرضت السيدة كاترين ريدز رئيسة البعثة الدولية في اليمن تدخلات المنظمة، مشيرة إلى إن هناك التزامات لمشاريع طويلة تحتاجها عدن على المدى الطويل وعلى مراحل متعددة.

وطرح المحافظ لملس خلال اللقاء مشكلة استمرار إغلاق طريق "الضالع -دمت-صنعاء"، وما ترتب عليه من معاناة شديدة للمواطنين المسافرين عبر هذا الطريق الحيوي، وكذلك صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى متضرري الحرب في محافظات البلاد المختلفة وإعاقة الحركة التجارية بين المحافظات.

حضر اللقاء مساعد الامين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الاستاذ عدنان الكاف ابوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، وبهاء السلامي مساعد رئيس البعثة والمستشار السياسي، وم. محمد عبيد، وفهد الخليفي من الفريق الاستشاري للمحافظ لشؤون المنظمات.