اجتماعٌ بتربية حضرموت يناقشُ الاستعدادات لوضع التنقلات المدرسية للعام الدراسي 2021 / 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

عُقد اجتماعٌ بمكتب تربية حضرموت لمناقشة الاستعدادات لوضعِ التنقلات المدرسية للعام الدراسي 2021 / 2022م، ضمَّ قياداتِ العملِ التربوي والتعليمي بالمحافظةِ والمديريات.



وفي مستهلِ اللقاءِ أكدَّ وكيلُ أولِ وزارةِ التربية ِ والتعليمِ مديرِ تربيةِ حضرموت أنَّ تتمَّ التهيئةُ والإعدادُ المبكرينِ لوضعِ التنقلاتِ المدرسيةِ وفقاً والتكويناتِ للشعبِ الدراسيةِ مراعين التخصصاتِ العلميةِ حسب المستويات الدراسيةِ ، مؤكداً على إدراجِ المدارسِ ورياضِ الأطفال والصفوفِ الإضافيةِ الجديدةِ ضمنِ خطط التنقلاتِ للعام الدراسي 2021 / 2022م ، مكلفاً لجنةَ التنقلاتِ بالمحافظةِ وفروعها بالمديريات بدراسةِ المقترحات الخاصةِ بالتكوينات وإدراجها ضمن التنقلات، مشدداً على اللجنةِ المتخصصةِ بدراسةِ التكويناتِ للمجمعات المسائيةِ ومدارس تعليم القرآنِ الكريمِ مع الأخذِ بعين الاعتبار باعتماد مدارس جديدة للمجمعاتِ ومدارس تعليم القرآن الكريمِ بالمديريات التي لا توجد بها خلال العام المنصرم.

مختتماً حديثهُ بأنَّ التخطيطَ والإعدادَ المبكرين سيكونُ لهما نتائج ملموسةٍ وناجحةٍ مع مطلع العام الدراسي الجديد.